Китайский коронавирус: Евросоюз направляет в КНР 12 тонн гумпомощи

Европейский союз направил 12 тонн защитного снаряжения, чтобы помочь КНР бороться с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ЕС.
В сообщении говорится, что ЕС и дальше будет помогать Китаю и поставлять все необходимое для борьбы с вирусом.
"Как немедленную первую реакцию страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай", - говорится в заявлении ЕК.
Китайские власти обратились за помощью к ЕС в борьбе с коронавирусом. В частности они попросили направить в страну медикаменты.
Напомним, в Китае достроили первую специализированную больницу для инфицированных коронавирусом.