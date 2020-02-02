Китайский коронавирус: Евросоюз направляет в КНР 12 тонн гумпомощи

Новости мира:Европейский союз направил в Китай 12 тонн спецодежды, для борьбы с коронавирусом.

Европейский союз направил 12 тонн защитного снаряжения, чтобы помочь КНР бороться с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ЕС.

В сообщении говорится, что ЕС и дальше будет помогать Китаю и поставлять все необходимое для борьбы с вирусом.

"Как немедленную первую реакцию страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай", - говорится в заявлении ЕК.

Китайские власти обратились за помощью к ЕС в борьбе с коронавирусом. В частности они попросили направить в страну медикаменты.

Напомним, в Китае достроили первую специализированную больницу для инфицированных коронавирусом.