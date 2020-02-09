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НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной за пределами Украины

НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной за пределами Украины
11:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины разрешил иностранным банкам торговать гривной между собой.

Национальный банк разрешил банкам-нерезидентам покупать-продавать гривну за иностранную валюту. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк принял постановление, которым уточнил определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Отмечается, что изменения приняты с целью повышения инвестиционной привлекательности Украины.

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"Благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнах с другими иностранными банками по операциям по купле/продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках", – сообщили в НБУ.

Поэтому отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

"Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов", – говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в НБУ обозначили риски влияния коронавируса на украинскую экономику.

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НБУ, Гривна, Нацбанк, Валюта, Банки, Иностранные банки.
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