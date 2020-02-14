Скачать
Пятница, 14.02.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
"Дружественные Кремлю термины": дипломаты США оценили "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
Дипломаты США оценили "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Hyundai Prophecy: представлен тизер нового электрокара (Фото)
Hyundai Prophecy: представлен тизер нового электрокара (Фото)

В Украине замедлился рост ВВП

В Украине замедлился рост ВВП
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Рост ВВП в Украине в октябре-декабре 2019 замедлился до 1,5%.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем – 4,1%, во втором – 4,6% и в первом - 2,5%.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны в четвертом квартале 2019 года (с учетом сезонного фактора) возрос на 0,1%.

Новые инвестиции: В Минэкономики заявили, как они собираются привлекать финансирование в Украину

Как сообщалось, Нацбанк Украины в конце января ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2019 году с 3,5% до 3,3% из-за снижения темпов роста в четвертом квартале, оцененных им в 2,2%.

В начале февраля Минэкономики также оценило рост экономики Украины в минувшем году в 3,3%, а в четвертом квартале – в 2,1%.

Напитки и закуски: Авиакомпания МАУ запустила продажу питания на внутренних рейсах

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,4% с 2,5% в 2017 году и 2,4% – в 2016 году.

НБУ в конце января прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 гг. соответственно до 3,5% и 4%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экономика, ВВП, Госстат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине замедлился рост ВВП
В Украине замедлился рост ВВП
Реверс &quot;Дружбы&quot;: Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Кабмин выделил 4,5 миллиона на эвакуацию украинцев из Китая
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь