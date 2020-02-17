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Потребительские настроения украинцев в январе упали до уровня июля 2019

Потребительские настроения украинцев в январе упали до уровня июля 2019
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Потребительские настроения украинцев в первом месяце 2020 году упали на три пункта.

Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта – до 89 пунктов по 200-бальной шкале, свидетельствует данные исследовательского агентства Info Sapiens на сайте.

"В январе 2020 года сильнее всего (примерно на 6 п.) снизились индексы текущего личного дохода (до 79), развития экономики в ближайший год (до 92,9) и целесообразности делать крупные покупки (до 81,7). Наиболее пессимистичные настроения присущи лицам старшего возраста (60 лет и более)", - отметили аналитики Info Sapiens в релизе в понедельник.

В то же время они указали, что индекс ожиданий личного дохода возрос на 4,1 п. – до 93,0.

"Рост индекса ожиданий личного дохода вместе с сокращением других индексов является нетипичным и наблюдается редко. В следующем месяце может произойти коррекция: сокращение индекса ожиданий личного дохода и рост других индексов", - прогнозируют аналитики Info Sapiens.

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Как сообщалось, потребительские настроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пунктов. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пунктов, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

Info Sapiens указывает, что в январе индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет снизился не столь значительно, как на ближайший год, – на 1,6 пунктов, до 101,3.

За минувший месяц, отмечается в исследовании, индекс ожидаемой динамики безработицы составил 118,8, что на 5,2 п. ниже показателя декабря.

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Индекс инфляционных ожиданий был стабилен - 180,9, что на 0,3 п. выше прошлого месяца. В то же время ожидания относительно курса гривни в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос сразу на 19,4 п. - до значения 131,7.

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Украина, Индекс потребительских настроений, ИПН, Индекс экономических ожиданий.
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