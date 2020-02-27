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Минфин увеличил показатель дефицита госбюджета-2019

Минфин увеличил показатель дефицита госбюджета-2019
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Министерство финансов 20 марта публично отчитается по выполнению государственного бюджета страны в 2019 году.

Министерство финансов Украины увеличило показатель дефицита государственного бюджета страны в 2019 году до 81 млрд грн, тогда как ранее этот показатель составлял 78,05 млрд грн.

Об этом сказано в отчете о выполнении госбюджета за прошлый год, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

"Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" определен годовой предельный объем дефицита государственного бюджета в сумме 91,1 млрд грн. С учетом внесенных изменений в план по специальному фонду годовой плановый показатель дефицита госбюджета составил 99,6 млрд грн. Фактически, государственный бюджет в 2019 году был выполнен с дефицитом в сумме 81 млрд грн, что соответствует 81,3 процента годового планового показателя с изменениями", – сказано в сообщении.

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Также сообщается, что общий фонд государственного бюджета выполнен с фактическим дефицитом в сумме 68,8 млрд грн, что находится в пределах утвержденного годового показателя дефицита в сумме 69,6 млрд грн.

Согласно отчету, в 2019 году чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2,5 млрд долл, из которых 75% были направлены в реальный сектор.

Также Минфин уточнил и другие показатели. В частности, по состоянию на 31 декабря 2019 года государственный долг составил 74,4 млрд долл., из них государственный внешний долг составил 39,4 млрд долл., государственный внутренний долг - 35 млрд долл.

Гарантированный государством долг на конец прошлого года составил 10 млрд долл., а общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 84,4 млрд долл.

Как сообщалось ранее, по данным Минфина, государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 78,050 млрд грн, что на 32% выше дефицита за предыдущий год.

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Госбюджет Украины за январь 2020 года получил 50,726 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже - по сравнению с плановым показателем.

Главной причиной отставания от плана по доходам в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей, включая более высокий обменный курс гривни, более низкий объем импорта и более низкие цены на газ.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 тлрн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга в 2,363 трлн грн.

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Госбюджет, Минфин, Дефицит бюджета.
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