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CoronaCoin: В мире появилась новая криптовалюта

CoronaCoin: В мире появилась новая криптовалюта
09:30 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Курс новой валюты будет зависеть от распространения коронавируса в мире.

Количество токенов CoronaCoin будет уменьшаться пропорционально числу заразившихся коронавирусом людей, т.е валюта будет дорожать. Об этом пишет Reuters.

Криптовалюта выпущена на блокчейне Ethereum в эмиссии, равной численности людей на планете. Токены будут сжигаться каждые 48 часов. Их количество будет равным числу новых жертв вируса.

Токен торгуется на двух площадках: Saturn Network и ForkDelta и пока не отличается большим количеством инвесторов.

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Напомним, в 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое, что связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

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Валюта, Коронавирус, Криптовалюта, CoronaCoin, Онлайн деньги.
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