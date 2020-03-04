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Двух работников Правэкс-банка будут судить за присвоение 21 миллиона

Двух работников Правэкс-банка будут судить за присвоение 21 миллиона
10:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Служащих подозревают в подделке документов и хищении 21 миллиона гривень.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении служащих Правэкс-банка, которые подозреваются в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора направлены в суд обвинительные акты в отношении двух служебных лиц ПАО КБ "Правэкс-Банк", которые подозреваются в подделке официальных документов, внесении в них заведомо ложных сведений, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, указанные должностные лица Правэкс-банка оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод средств на общую сумму более 21 млн грн.

ФГВФЛ в прошлом месяце выплатил пол миллиарда кредиторам банков-банкротов

Досудебное расследование проводилось следователями Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, в правительстве собираются запустить программу для поддержки фермеров, которые удерживают менее 25 коров.

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Генпрокуратура, Правэкс Банк, ГФСУ, ОГП, Офис генерального прокурора.
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