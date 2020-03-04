Двух работников Правэкс-банка будут судить за присвоение 21 миллиона

Новости Бизнеса:Служащих подозревают в подделке документов и хищении 21 миллиона гривень.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении служащих Правэкс-банка, которые подозреваются в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора направлены в суд обвинительные акты в отношении двух служебных лиц ПАО КБ "Правэкс-Банк", которые подозреваются в подделке официальных документов, внесении в них заведомо ложных сведений, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, указанные должностные лица Правэкс-банка оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод средств на общую сумму более 21 млн грн.

Досудебное расследование проводилось следователями Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, в правительстве собираются запустить программу для поддержки фермеров, которые удерживают менее 25 коров.