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"Проминвестбанк" ушел с молотка за 269 миллионов гривень

"Проминвестбанк" ушел с молотка за 269 миллионов гривень
11:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Исполнительная служба продала "Проминвестбанк" за 269 миллионов гривень.

Исполнительная служба продала контрольный пакет из 99,7726% акций "Проминвестбанка" в рамках исполнительного производства.

Как сообщается на сайте фондовой биржи ПФТС, стоимость реализации акций составила 268,709 млн грн, в то время как стартовая цена составляла 266,049 млн грн.

Фондовая биржа ПФТС выставила на торги акции "Проминвестбанка" в середине января, так как на эти ценные бумаги было обращено взыскание.

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"Проминвестбанк" находится в собственности российского государственного "Внешэкономбанка".

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Напомним, в Нацбанке Украины планируют снижение учетной ставки, что поспособствует удешевлению кредитов.

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Проминвестбанк.
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