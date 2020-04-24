Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
Погода на выходные: в Украину идут потепление и дожди
Погода на выходные: в Украину идут потепление и дожди
Шахтер первым возобновил тренировки
Шахтер первым возобновил тренировки
День Антипа: приметы и обряды 24 апреля
День Антипа: приметы и обряды 24 апреля

Свежие курсы валют на 24 апреля: доллар резко подешевел

Свежие курсы валют на 24 апреля: доллар резко подешевел
08:23 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 апреля, курс доллара на уровне 27,01 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 27,0137 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет 27,0536 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 24 апреля:

    • USD — 27,0137 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,1383 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4211 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6148 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,9482 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,8913 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4891 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,3538 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,7206 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8163  грн за 1 китайский юань.

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 29,12 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 апреля справочный курс на уровне 26,99 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 апреля (27,08 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро.

Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,97 (27,02 - 22 апреля), продажи - 27,31 (27,43 - 22 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,12 - 22 апреля), продажи - 29,54 (29,68 - 22 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,16 - 22 апреля), продажи 3,63 (3,63 - 22 апреля) грн за 10 рублей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 Корниенко о назначении Саакашвили на пост вице-премьера: На завтра этого вопроса в повестке дня нет
05 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
Минздрав хочет проводить обсервацию для призывников
Минздрав хочет проводить обсервацию для призывников
Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля
Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь