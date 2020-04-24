Свежие курсы валют на 24 апреля: доллар резко подешевел

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 апреля, курс доллара на уровне 27,01 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 27,0137 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет 27,0536 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 24 апреля:

USD — 27,0137 грн за 1 доллар;



EUR — 29,1383 грн за 1 евро;



PLN — 6,4211 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6148 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,9482 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,8913 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4891 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,3538 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,7206 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8163 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 29,12 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 апреля справочный курс на уровне 26,99 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 апреля (27,08 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,97 (27,02 - 22 апреля), продажи - 27,31 (27,43 - 22 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,12 - 22 апреля), продажи - 29,54 (29,68 - 22 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,16 - 22 апреля), продажи 3,63 (3,63 - 22 апреля) грн за 10 рублей.