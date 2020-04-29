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НБУ: Работники будут сами выбирать банк для получения зарплаты

НБУ: Работники будут сами выбирать банк для получения зарплаты
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ

Новости Бизнеса:Это нововведение вступит в силу 1 января 2021 года.

Украинские работники смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно сообщению, Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такое новшество позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Оно заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"Работник, а не работодатель должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - приводятся в релизе слова заместителя главы НБУ Сергея Холода.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит постановление правления Национального банка Украины от 24 апреля 2020 года "Об утверждении изменений к инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

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Как сообщалось, в конце 2019 года Кабинет министров совместно с Национальным банком начали проект по отмене в Украине "зарплатных проектов", что позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует дополнительных усилий бухгалтеров предприятий.

В январе украинские банки окончательно перевели все расчеты своих клиентов на международный стандарт IBAN.

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НБУ, Украина, Зарплата, Банки.
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