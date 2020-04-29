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Эксперты: Рост доходов сводного бюджета Украины замедлился

Эксперты: Рост доходов сводного бюджета Украины замедлился
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Тогда как расходы за указанный период продолжили опережать доходы.

Доходы сводного бюджета Украины в марте 2020 года росли, хотя и более медленным темпом, в то же время расходы продолжили опережать доходы.

Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра "CASE Украина" со ссылкой на анализ отчета о выполнении госбюджета за март 2020 года, опубликованного Госказначейством.

В частности, за указанный период бюджет получил 110 миллиардов гривень доходов, что на 2,8 миллиарда гривень, или на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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В пресс-службе отметили, что рост доходов стал возможным преимущественно благодаря росту налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, единого налога и уменьшению объемов возмещения НДС.

"С другой стороны обваливали доходы бюджета сокращение импортного НДС и ввозной пошлины, поступления от рентных платежей, неналоговые поступления", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, расходы сводного бюджета в марте достигли 125,1 миллиарда гривень, что на 3,6 миллиарда гривень, или на 3%, больше показателя годом ранее. 

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По данным анализа экспертов центра, рост расходов объясняется прежде всего увеличением расходов на поддержку экономики из-за увеличения финансирования дорожного хозяйства и субсидий угольной отрасли, на здравоохранение и на общественный порядок и судебную власть.

В то же время, за указанный период зафиксировано уменьшение расходов на социальную защиту и оборону.

В сообщении со ссылкой на экономического эксперта аналитического центра "CASE Украина" Наталью Лещенко отмечается, что надеяться на значительное улучшение фискальной ситуации в ближайшем будущем не стоит, поскольку коронавирус негативно влияет на занятость населения, а также на уровень доходов и потребление.

"Учитывая, что таможенные платежи не полностью объясняются колебаниями в курсах обмена валют и облагаемых объемов импорта, мы надеемся, что таможня найдет резервы, которые помогут сократить дефицит бюджета, который изменениями в бюджет утвержден в 2020 году на уровне 7% ВВП", - приводятся в сообщении слова Лещенко.

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Как сообщалось, ранее Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработица – 9,4% вместо 8,1%, среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар против 27 гривень/доллар, а также ускорение инфляции до 8,7%.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

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Украина, Кабмин, Доход.
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