Нелегкие времена для TON: Telegram вернет инвесторам в США часть вложенных средств

Новости Бизнеса:Telegram вернет инвесторам из США 72% вложенных средств. Остальные получат больше — но в 2021 году.

Telegram сообщила американским инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), что им вернут 72% от вложенных средств. Об этом пишет The Bell со ссылкой на представителей инвесторов.

Компания должна была 30 апреля 2020 года запустить собственную блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram, однако разработчики не успели этого сделать. В конце апреля компания предложила всем инвесторам блокчейн-платформы TON план возврата денег — они могли получить сейчас 72% вложенных средств, либо 110% от первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. В случае, если TON будет запущена в следующем году, инвесторы получат свои доли в Gram.

Однако американским инвесторам компании пришли письма, что им доступен только вариант получить деньги сейчас из-за законодательных ограничений. Остальным инвесторам компания разослала письма, в которых предложила заключить новые соглашения, если инвесторы докажут, что не являются резидентами США.

"К сожалению, основываясь на недавних обсуждениях с соответствующими органами власти и нашим адвокатом, мы приняли трудное решение не использовать вариант, связанный с Gram или другой криптовалютой, из-за неопределенного отношения соответствующих регулирующих органов", - сообщается в письме Telegram

Представители Telegram попросили всех неамериканских инвесторов подтвердить свою юрисдикцию до 17.00 5 мая по лондонскому времени и прислать все подписанные документы до 11 мая.

Изначально Telegram планировала запустить TON и токены Gram до 31 октября 2019 года, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) добилась временного судебного запрета на продажу Gram и обвинила компанию в незаконной продаже криптовалюты. После этого компания перенесла запуск платформы на апрель 2020 года, надеясь к этому времени прекратить судебный процесс, однако слушания вокруг запуска все еще продолжаются.