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Офшорная зона: правительство отнесло Панаму к перечню

Офшорная зона: правительство отнесло Панаму к перечню
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Также Кабмин своим решением уточнил законодательные основания для отнесения той или иной территории к перечню офшорных зон.

Кабинет министров Украины отнес Панаму к перечню офшорных зон.

Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Также, Кабмин своим решением уточнил законодательные основания для отнесения той или иной территории к перечню офшорных зон.

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Как сообщалось, в 2016 году были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых, в частности, упоминался экс-президент Украины Петр Порошенко. В тот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов кондитерской корпорации Roshen, основателем которой он является.

Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.

При этом советники Порошенко подчеркнули, что траст оказался единственным возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежащие ему активы в управление или для дальнейшей продажи. 

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Позже сам Порошенко объяснил, что офшорные компании в Нидерландах, на Кипре и на Британских Виргинских островах были зарегистрированы с целью передачи Roshen в управление инвестиционному банку Rotschild, а не с целью минимизации налоговых отчислений.

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Панама, Финансы, Офшор.
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