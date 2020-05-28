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Свежие курсы валют: доллар и евро снова подорожали

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Свежие курсы валют: доллар и евро снова подорожали
08:41 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 28 мая, курс доллара на уровне 27,00 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 гривен за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 26,9029 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен впервые за месяц

Курсы валют на 28 мая:

USD — 27,0002 грн за 1 доллар;

EUR — 29,7151 грн за 1 евро;

PLN — 6,6958 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8022 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2127 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9844 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5239 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,1508 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,8482 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7709 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос до максимума за последний месяц. В последний раз курс был выше 29 апреля - 27,0485 гривен за доллар.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 мая справочный курс на уровне 27,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 мая (26,88 грн).

Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,12 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 29,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,75 - 26 мая), продажи - 27,12 (27,02 - 26 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,18 (28,98 - 26 мая), продажи - 29,65 (29,41 - 26 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,34 (3,32 - 26 мая), продажи 3,83 (3,75 - 26 мая) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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