Свежий курс валют на 24 июня: доллар подешевел, а евро подорожал

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 26,6078 гривен за 1 доллар (-0,0617 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 26,6695 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 24 июня:
USD — 26,6078 грн за 1 доллар;
EUR — 30,1227 грн за 1 евро;
PLN — 6,7863 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8708 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2293 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8799 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5367 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,2278 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1534 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7673 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн)