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Свежий курс валют на 24 июня: доллар подешевел, а евро подорожал

Свежий курс валют на 24 июня: доллар подешевел, а евро подорожал
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На среду, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар подешевел, зато за евро нужно выложить больше.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 26,6078 гривен за 1 доллар (-0,0617 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 26,6695 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 24 июня:

USD — 26,6078 грн за 1 доллар;

EUR — 30,1227 грн за 1 евро;

PLN — 6,7863 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8708 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2293 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8799 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5367 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,2278 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1534 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7673 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн)

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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