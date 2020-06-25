Свежий курс валют: сколько стоят евро и доллар

Национальный банк Украины на четверг, 25 июня 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 4 копейки - до 26,6509 грн за доллар против 26,6078 грн за доллар в среду.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6509 грн за доллар против 26,6078 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 30,0675 грн за евро против 30,1227 грн за евро накануне.
Курсы валют на 25 июня:
USD — 26,6509 грн за 1 доллар;
EUR — 30,0675 грн за 1 евро;
PLN — 6,7602 грн за 1 польский злотый;
RUB —3,8562 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2337 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8871 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5349 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,2896 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1529 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7685 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).