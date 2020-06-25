Свежий курс валют: сколько стоят евро и доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины на четверг, 25 июня 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 4 копейки - до 26,6509 грн за доллар против 26,6078 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6509 грн за доллар против 26,6078 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 30,0675 грн за евро против 30,1227 грн за евро накануне.

Курсы валют на 25 июня:

USD — 26,6509 грн за 1 доллар;

EUR — 30,0675 грн за 1 евро;

PLN — 6,7602 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,8562 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2337 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8871 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5349 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,2896 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1529 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7685 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).