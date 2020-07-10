Нацбанк: Украинцы держат "на руках" почти 450 миллиардов

Также сообщается, что объем денежной массы вырос на 2,2% за июнь и на 12,1% с начала года – до 1,612 трлн грн.
Объем денежной базы вырос на 2,5% за июнь и на 11,6% с начала года - до 532,7 млрд грн.
Как сообщалось, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
В июне 2020 года украинцы продали через банковскую систему 1,281 млрд долл., или на 177,4 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.