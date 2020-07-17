Евро и доллар значительно подорожали: свежий курс валют на 17 июля

На пятницу, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 июля, ослабил официальный курс гривни на 15 копеек - до 27,2738 грн за доллар против 27,119 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,2738 грн за доллар против 27,119 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 31,129 грн за евро против 31,0309 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 17 июля:

USD — 27,2738 грн за 1 доллар;

EUR — 31,129 грн за 1 евро;

PLN — 6,9302 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,8364 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,3688 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9769 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5976 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 34,2695 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,8535 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,8976 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 июля Национальный банк Украины резко повысил официальный курс доллара.

А вчера, 16 июля, на фоне назначения нового главы Нацбанку Кирилла Шевченко, курс доллара на межбанке значительно вырос. В некоторых отделениях ощущался спрос на валюту.