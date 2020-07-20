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Гривна продолжает падать: сколько сегодня стоят евро и доллар

Гривна продолжает падать: сколько сегодня стоят евро и доллар
08:26 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На понедельник, 20 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 20 июля, ослабил официальный курс гривни на девять копеек - до 27,3606 гривни за доллар против 27,2738 гривни за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,2554 грн за евро против 31,129 грн за евро накануне.

Курсы валют на 20 июля:

USD — 27,3606 грн за 1 доллар;

EUR — 31,2554 грн за 1 евро;

PLN — 6,9728 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,8167 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,4064 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9877 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6032 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 34,3075 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 29,09 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9095 грн за 1 китайский юань

Как сообщалось, в пятницу, 18 июля, Нацбанк ослабил официальный курс гривны. 

16 июля, на фоне назначения нового главы Нацбанку Кирилла Шевченко, курс доллара на межбанке значительно вырос. В некоторых отделениях ощущался спрос на валюту.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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