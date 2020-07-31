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Свежий курс валют: евро и доллар немного подорожали

Свежий курс валют: евро и доллар немного подорожали
08:32 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 31 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 31 июля 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 27,6913 грн за доллар против 27,6867 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6913 грн за доллар против 27,6867 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,547 грн за евро против 32,4696 грн за евро накануне.

Курсы валют на 31 июля:

  • USD — 27,6913 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,547 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3851 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7581 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,3512 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,9683 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6498 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,0333 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,2786 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9542 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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