Свежий курс валют: евро и доллар немного подорожали

На пятницу, 31 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 31 июля 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 27,6913 грн за доллар против 27,6867 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6913 грн за доллар против 27,6867 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,547 грн за евро против 32,4696 грн за евро накануне.

Курсы валют на 31 июля:

USD — 27,6913 грн за 1 доллар;

EUR — 32,547 грн за 1 евро;

PLN — 7,3851 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7581 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,3512 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9683 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6498 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,0333 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,2786 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9542 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.