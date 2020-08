Криптовалюту теперь можно использовать для бронирования номеров в отелях

К оплате принимаются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и еще более 25 наименований криптовалют.

В начале июля travala.com заключил аналогичную сделку с платформой Expedia, предоставляющей возможности бронирования и аренды более 700 тыс. отелей, жилых помещений и других объектов.

После этого принадлежащий Travala токен AVA взлетел на 450% с $0,3 до $1,65.

За семь дней общая капитализация криптовалютного рынка показала внушительный рост — почти на 16%.

#Travala Partnership with Asian Giant #Agoda



Support #Crypto adoption and book using #BNB or #BUSD on https://t.co/CL8FxAXFXS. Best price guarantee on 2,200,000+ hotels and accommodations@cz_binance $BNB $BUSD #Binance@Cointelegraph reports: https://t.co/rexF7PNPFv pic.twitter.com/X2NuD8bGw3