Свежий курс валют: гривна немного укрепилась

Национальный банк Украины на вторник, 11 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6007 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6007 грн за доллар против 27,6486 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4653 грн за евро против 32,6848 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 11 августа:
USD — 27,6007 грн за 1 доллар;
EUR — 32,4653 грн за 1 евро;
PLN — 7,3757 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,744 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2757 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,7738 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,6632 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 36,0134 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 30,0858 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9599 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Стоимость валюты на межбанке:
Стоимость валюты в обменниках:
Как сообщалось, Национальный банк улучшил условия взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами - при работе с наличными.