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Свежий курс валют: гривна немного укрепилась

Свежий курс валют: гривна немного укрепилась
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
На вторник, 11 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 11 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6007 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6007 грн за доллар против 27,6486 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4653 грн за евро против 32,6848 грн за евро днем ранее.

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Курсы валют на 11 августа:

  • USD — 27,6007 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,4653 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3757 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,744 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,2757 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7738 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6632 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,0134 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,0858 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9599  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар: 27,60 – 27,62 гривны;
  • евро: 32,53 – 32,55 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

  • доллар: 27,50 – 27,72 гривны;
  • евро: 32,17 – 32,65 гривны.

Как сообщалось, Национальный банк улучшил условия взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами - при работе с наличными.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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