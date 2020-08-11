Свежий курс валют: гривна немного укрепилась

На вторник, 11 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 11 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6007 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6007 грн за доллар против 27,6486 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4653 грн за евро против 32,6848 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 11 августа:

USD — 27,6007 грн за 1 доллар;

EUR — 32,4653 грн за 1 евро;

PLN — 7,3757 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,744 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2757 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7738 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6632 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,0134 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,0858 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9599 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: 27,60 – 27,62 гривны;

евро: 32,53 – 32,55 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: 27,50 – 27,72 гривны;

евро: 32,17 – 32,65 гривны.

Как сообщалось, Национальный банк улучшил условия взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами - при работе с наличными.