Доллар дешевеет: курс валют на 12 августа

На среду, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 12 августа, установил официальный курс гривни на уровне 27,5982 грн за доллар

Такие данные приведены на НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,5982 грн за доллар против 27,6007 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,5562 грн за евро против 32,4653 грн за евро накануне.

Курсы валют на 12 августа:

USD — 27,5982 грн за 1 доллар;

EUR — 32,5562 грн за 1 евро;

PLN — 7,3972 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7937 грн за 10 российских рублей;

BYN —11,243 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8091 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6674 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,2116 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,2911 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9739 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 11 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6007 грн за доллар.