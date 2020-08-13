Гривна продолжает укрепляться: официальный курс валют 13 августа

На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 августа, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек — до 27,5266 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,5266 грн за долл. против 27,5982 грн за долл. в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3961 грн за евро против 32,5562 грн за евро накануне.

Курсы валют на 13 августа:

USD — 27,5266 грн за 1 доллар;

EUR — 32,3961 грн за 1 евро;

PLN — 7,3573 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7533 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,1992 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7643 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6635 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,8369 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,1381 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9636 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на среду, 12 августа, установил официальный курс гривни на уровне 27,5982 грн за доллар.