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Гривна продолжает укрепляться: официальный курс валют 13 августа

Гривна продолжает укрепляться: официальный курс валют 13 августа
09:38 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 августа, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек — до 27,5266 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,5266 грн за долл. против 27,5982 грн за долл. в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3961 грн за евро против 32,5562 грн за евро накануне.

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Курсы валют на 13 августа:

  • USD — 27,5266 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,3961 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3573 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7533 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,1992 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7643 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6635 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,8369 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,1381 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9636 грн за 1 китайский юань

Курс валют на 13.08.2020

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на среду, 12 августа, установил официальный курс гривни на уровне 27,5982 грн за доллар.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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