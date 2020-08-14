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Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется

Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется
09:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
На пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 августа, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек — до 27,41 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,41 грн за долл. против 27,52 грн за долл. в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 грн за евро против 32,39 грн за евро накануне.

Минфин продолжает продавать гособлигации

Курсы валют на 14 августа:

  • USD — 27,41 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,42 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,37 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,72грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,13 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,74 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,65 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,87 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,07 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,94 грн за 1 китайский юань

Курс валют

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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