Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется

На пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 августа, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек — до 27,41 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,41 грн за долл. против 27,52 грн за долл. в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 грн за евро против 32,39 грн за евро накануне.

Курсы валют на 14 августа:

USD — 27,41 грн за 1 доллар;

EUR — 32,42 грн за 1 евро;

PLN — 7,37 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,72грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,13 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,74 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,65 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,87 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,07 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,94 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.