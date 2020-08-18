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Доллар упал еще ниже: свежий курс валют

Доллар упал еще ниже: свежий курс валют
08:39 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На вторник, 18 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 18 Августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 4 копейки - до 27,3061 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,3061 грн за доллар против 27,3474 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3741 грн за евро против 32,3082 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 18 августа:

  • USD — 27,3061 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,3741 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3621 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7121 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,0901 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,6931 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6302 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,7232 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,0711 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9357 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua) 

Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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