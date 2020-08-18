Доллар упал еще ниже: свежий курс валют

Национальный банк Украины на вторник, 18 Августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 4 копейки - до 27,3061 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,3061 грн за доллар против 27,3474 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3741 грн за евро против 32,3082 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 18 августа:
USD — 27,3061 грн за 1 доллар;
EUR — 32,3741 грн за 1 евро;
PLN — 7,3621 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7121 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0901 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,6931 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,6302 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 35,7232 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 30,0711 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9357 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.