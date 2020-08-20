Кабмин предлагает освободить отдельные украино-польские проекты от НДС

Правительство Украины предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что применение нулевой ставки НДС временное и будет работать только во время реализации соглашения между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

От уплаты НДС предлагают освободить операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с договорами, заключенными для воплощения проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы.

А также - для реализации соответствующих проектов относительно международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта автодорог западного региона в рамках реализации соглашения между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015.

"Это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины", - заявили в Минфине.

Напомним, в Кабмине на сегодняшнем заседании приняли проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице. Данное решение единогласно поддержали на заседании.