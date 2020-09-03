Курс валют на 3 сентября: доллар снова подорожал, а евро – упал в цене

На четверг, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 3 сентября 2020, ослабил официальный курс гривни на 4 копейки - до 27,6428 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6428 грн за доллар против 27,6049 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7996 грн за евро против 33,0721 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 3 сентября:

USD — 27,6428 грн за 1 доллар;

EUR — 32,7996 грн за 1 евро;

PLN — 7,4259 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7254 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,4356 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7434 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6607 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,9059 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,365 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,05 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,78 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 сентября справочный курс на уровне 27,63 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 сентября (27,60 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 2 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,72 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,98 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,45 - 1 сентября), продажи - 27,72 (27,68 - 1 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,44 (32,47 - 1 сентября), продажи - 32,98 (33,01 - 1 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,41 - 1 сентября), продажи 3,81 (3,80 - 1 сентября) грн за 10 рублей.

Как сообщалось, начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.