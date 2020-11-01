Ждать ли доллара по 30? Появился прогноз курса валют в Украине на ноябрь

За первую неделю ноября курс доллара к гривне вырастет с 28,44 до 28,6 грн / $.

Об этом заявил финансовый эксперт Алексей Козырев.

Эксперт акцентировал внимание на том, что этот недельный курс попадает под президентские выборы в США, что имело на него значительное влияние.

В Украине курс доллара за первую неделю ноября увеличится с 28,44 до 28,6 грн/$.

"Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн", - старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

На прошлой неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,27 до 28,40 грн (+ 0,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,27/28,29 до 28,45/28,47 (+ 0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,20/28,40 до 28,35/28,55 (+ 0,5%). При этом спрэд между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,7%.