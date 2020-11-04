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Доллар дорожает, евро подскочил в цене: курс валют в Украине 4 ноября

Доллар дорожает, евро подскочил в цене: курс валют в Украине 4 ноября
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/pasja1000

В среду, 4 ноября, курс валют в Украине продолжает демонстрировать ослабление гривны, - подорожал как доллар, так и евро, рубль и злотый.

Об этом можно судить по курсу Нацбанка.

Напомним, что курс валют от 3 ноября демонстрировал значительное подорожание доллара к гривне.

Сегодня доллар незначительно прибавил к стоимости, но заметный скачок цены показали евро и злотые.

Укрепления гривны ждать не стоит: что ждет курс валют в ноябре 2020

Текущая ситуация на рынке валют в Украине такова:

  • $1 = 28,6 гривен (+2 коп.);
  • 1 евро = 33,48 грн (+19 коп.);
  • 100 российских рублей = 360 грн (+5 коп.);
  • 1 злотый = 7,33 грн (+10 копеек).

Стоит заметить, что физлица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка, но по нему можно наглядно наблюдать динамику изменений на валютном рынке в Украине.

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Украина, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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