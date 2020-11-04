Доллар дорожает, евро подскочил в цене: курс валют в Украине 4 ноября

В среду, 4 ноября, курс валют в Украине продолжает демонстрировать ослабление гривны, - подорожал как доллар, так и евро, рубль и злотый.
Об этом можно судить по курсу Нацбанка.
Напомним, что курс валют от 3 ноября демонстрировал значительное подорожание доллара к гривне.
Сегодня доллар незначительно прибавил к стоимости, но заметный скачок цены показали евро и злотые.
Текущая ситуация на рынке валют в Украине такова:
Стоит заметить, что физлица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка, но по нему можно наглядно наблюдать динамику изменений на валютном рынке в Украине.