Доллар дорожает, евро подскочил в цене: курс валют в Украине 4 ноября

В среду, 4 ноября, курс валют в Украине продолжает демонстрировать ослабление гривны, - подорожал как доллар, так и евро, рубль и злотый.

Об этом можно судить по курсу Нацбанка.

Напомним, что курс валют от 3 ноября демонстрировал значительное подорожание доллара к гривне.

Сегодня доллар незначительно прибавил к стоимости, но заметный скачок цены показали евро и злотые.

Текущая ситуация на рынке валют в Украине такова:

$1 = 28,6 гривен (+2 коп.);

1 евро = 33,48 грн (+19 коп.);

100 российских рублей = 360 грн (+5 коп.);

1 злотый = 7,33 грн (+10 копеек).

Стоит заметить, что физлица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка, но по нему можно наглядно наблюдать динамику изменений на валютном рынке в Украине.