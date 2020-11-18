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Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября

Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября
07:43 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал

По состоянию на утро 18 ноября в Украине курс валют на рынке снова изменился. Евро начало расти, в то время как доллар пошел на спад.

Об этом сообщают в Нацбанке Украины.

По сравнению с курсом валют НБУ за 16 ноября заметно, что гривна только потеряла свои позиции: как доллар, так и евро заметно подорожали.

Согласно официальному курсу валют на 18 ноября 2020 года:

  • 100 долларов США - 2810 грн (28,10 за доллар, -1 коп.)
  • 100 евро - 3339 грн (33,39 за евро, +15 коп.)
  • 100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, 0 коп.)
  • 100 польских злотых - 743 грн (7,43 за злотый, 0 коп.)

Стоит обратить внимание, что по курсу НБУ обычным украинцам нельзя покупать валюту, а только возможно отследить тенденции на рынке валют в Украине, в то время как цена покупки и продажи в обменниках будет отличаться.

Читайте также в материале "Телеграфа": Стоит ли ожидать укрепления национальной валюты - эксперты поделились прогнозом.

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Украина, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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