Гривна и евро ослабли: курс валют в Украине на 19 ноября

По состоюнию на 19 ноября в Украине обновился курс валют: европейская валюта рванула вверх, в то время, как доллар продолжается очень медленно падать.

Об этом сообщают на сайте Национального Банка Украины.

По сравнению с курсом валют НБУ за 16 ноября можно отметить, что гривна продолжает терять свои позиции: евро и доллар подорожали.

Официальный курс валют на 19 ноября 2020 года:

100 долларов США - 2813 грн (28,13 за доллар, +3 коп.)

100 евро - 3336 грн (33,36 за евро, -3 коп.)

100 российских рублей - 36,9 грн (3,69 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых - 746 грн (7,46 за злотый, +3 коп.)

Стоит подчеркнуть, что по курсу Нацбанка обычные украинцы не смогут купить валюту, а только могут отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, а тем временем цена за покупку и продажу в обменниках будет отличаться.

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