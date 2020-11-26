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Гривна сдала позиции: курс валют 26 ноября в Украине

Гривна сдала позиции: курс валют 26 ноября в Украине
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

На утро 26 ноября в Украине обновился курс валют: в связи с небольшим падением гривны, цены на доллар и евро поползли вверх.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.

В то же время, в сравнении с курсом за 25 ноября, доллар укрепился, а европейская валюта слегка подорожала.

Официальный курс валют НБУ на 26 ноября 2020 года:

  • 100 долларов США - 2838 грн (1 Доллар 28,3816) 

  • 100 евро - 3378 грн (1 Евро 33,7840) 

  • 100 польских злотых - 756 грн (1 Злотый 7,5640) 

  • 100 российских рублей - 37,5 грн (10 Российских рублей 3,7514)

курс

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности купить валюту, а только могут отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, а тем временем цена за покупку и продажу в обменниках будет немного другой.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Украине продлили выплаты на детей для ФОПов.

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Все по теме:

Украина, Евро, Доллар, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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