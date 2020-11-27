Минималку повышать не спешат: в Минфине озвучили причину переноса сроков

В Украине пока планируют отложить запланированное ранее повышение минимальной заработной платы.

Такое мнение озвучил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, обещанный рост минимальной зарплаты до 6 500 грн в июле отменяется, теперь ее обещают повысить в декабре 2021 года.

В Марченко такое решение Минфина объяснил тем, что они опасаются роста цен и "шоковых вливаний в экономику, которые влияют на инфляцию".

Видео, на котором министр финансов сделал свое заявление:

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