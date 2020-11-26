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Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год

Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год
08:35 Сегодня Телеграф

Перед новогодними праздниками оборот ликеро-водочной продукции всегда увеличивается. Запрет на работу баров и ресторанов в выходные дни, вероятно, повлечет увеличение закупок в розничных сетях. "Телеграф" проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, что будет с ценами на алкоголь в период новогодних праздников и в новом 2021 году.

За что пили вчера

Стоит отметить, что за последние два года стоимость водки выросла на 11%. Так, в 2018 году ее стоимость была 82,8 грн за бутылку 0,5 л, а в 2020 средняя цифра поднялась до 92,5 грн за 0,5 огненной воды.

Более легкая выпивка взлетает в цене легче. Украинское вино выросло за 2 года на 10% по стоимости. В 2018 бутылка 0,75 стоила 60,5 грн, а в 2020 - 66,8 грн. Больше всех цены себе не сложит пиво, которое выросло аж на 18%. Сейчас средняя стоимость янтарного напитка - 17,5 грн за бутылку 0,5 л. Но на этом подорожание не остановится.

За что будут пить завтра

Кабмин собирается в следующем году еще поднять стоимость алкогольного акциза на 11,6% (постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2020 № 253). А это означает, что напитки хорошо вырастут в цене. В Минфине говорят, что такое повышение колеблется от 7,8% до 30,5%. Подобные “ножницы” приведут к существенному подорожанию всех жидкостей с градусом.

По приблизительным подсчетам минимальная цена на бутылку водки поднимется с 89,4 до 92,93 грн; пиво - с 19,5 до 19,69 грн; коньяк с 128,32 до 131,85 грн; игристое вино от 89 до 90,22 грн; крепленое вино от 49 до 49,78 грн.

Но пугаться пока рано, так как по ряду прогнозов, цена может вовсе остаться прежней. Все зависит от качества напитка и компенсации цены за счет снижения маржи.

А что на Новый год?

Судя по тому, что Кабинет министров планирует в качестве подарка на новогодние праздники полный локдаун, то кроме как ходить друг к другу в гости и устраивать небольшие застолья людям больше ничего не останется.

По данным Первого алкогольного портала, среди марок так называемого "элитного" пива самые популярные - Corona Extra, средняя цена - 31 грн за бутылку 0,355 и Hoegaarden Wit Blanche, средняя цена - 46 грн за банку 0,5.

Тремя всадниками крепкого апокалипсиса стали водка Absolut со средней ценой в 292 грн за бутылку 0,7 л; ром Bacardi Oakheart, средняя цена - 269 грн за бутылку 0,7 л и настойка Becherovka, средняя цена - 277,4 грн за бутылку 0,7 л.

Контрафакт мы вам категорически не рекомендуем. А как отличить подделку от настоящего алкогольного напитка читайте на нашем сайте в ближайшие дни.

Автор: Александр Poison Нечай

График выходных на новогодние праздники в Украине

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Все по теме:

Алкоголь, Пиво, Вино, Цены, Водка, Коньяк, Новый год.

Автор:

Телеграф
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