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В Украине посчитали, на сколько подорожала коммуналка за год

В Украине посчитали, на сколько подорожала коммуналка за год
22:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook

За прошедший октябрь украинцам насчитали 11 млрд гривен за коммунальные услуги. Таким образом, этот показатель на 57% превысил прошлогодний - в 2019 за октябрь всем потребителям нужно было заплатить только 7 млрд.

Об этом сообщают данные Госстата Украины.

Согласно данным Госстатистики, за октябрь потребители погасили более 9 миллиардов гривен из начисленных сумм, что составляет около 82 процентов, в то время, как годом ранее этот показатель равнялся 5,8 миллиардам гривен, что составляет более 83 процентов.

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Так, в 2020 году долг украинцев за коммуналку в октябре возрос на 1,7 млрд гривен. А тем временем общая задолженность составляет уже 56,1 млрд гривен.

Стоит также отметить, что больше всего за коммунальные услуги было насчитано:

  • жителям Киева, где этот показатель равняется - 1,45 миллиарда гривен,
  • в Харьковской области потребителям нужно заплатить - 944 миллиона гривен,
  • в Днепропетровской - 925 миллионов гривен,
  • в Киевской - 794 миллиона гривен,
  • во Львовской - 763 миллиона гривен.

госстат

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Все по теме:

Украина, ЖКХ, Тарифы, Госстат, Коммунальные услуги, Коммуналка.

Автор:

Телеграф
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