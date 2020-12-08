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Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине

Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

По состоянию на утро 8 декабря в Украине обновили курс валют: евро и доллар подешевели.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом за 7 декабря, доллар и евро слегка подешевели, поскольку гривна немного укрепила свои позиции. 

Официальный курс валют Нацбанка на вторник 8 декабря:

  • 100 долларов США - 2823 грн (28,23 за доллар)
  • 100 евро - 3425 грн (34,25 за евро)
  • 100 российских рублей - 38,1 грн (3,82 за 10 рублей)
  • 100 польских злотых - 767 грн (7,67 за злотый)

 

Напомним, что по курсу Нацбанка украинцы не могут покупать валюту, а только имеют возможность отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Украина, Евро, Доллар, Валюта.

Автор:

Телеграф
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