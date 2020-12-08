Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине

По состоянию на утро 8 декабря в Украине обновили курс валют: евро и доллар подешевели.
Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом за 7 декабря, доллар и евро слегка подешевели, поскольку гривна немного укрепила свои позиции.
Официальный курс валют Нацбанка на вторник 8 декабря:
Напомним, что по курсу Нацбанка украинцы не могут покупать валюту, а только имеют возможность отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
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