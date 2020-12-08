Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине

По состоянию на утро 8 декабря в Украине обновили курс валют: евро и доллар подешевели.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом за 7 декабря, доллар и евро слегка подешевели, поскольку гривна немного укрепила свои позиции.

Официальный курс валют Нацбанка на вторник 8 декабря:

100 долларов США - 2823 грн (28,23 за доллар)

долларов США - грн (28,23 за доллар) 100 евро - 3425 грн (34,25 за евро)

евро - грн (34,25 за евро) 100 российских рублей - 38,1 грн (3,82 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3,82 за 10 рублей) 100 польских злотых - 767 грн (7,67 за злотый)

Напомним, что по курсу Нацбанка украинцы не могут покупать валюту, а только имеют возможность отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что делать, если период учибы не засчитывают в стаж - ответ специалиста.