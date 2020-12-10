Тарифы на свет в Украине будут расти еще два года - эксперт

Директор компании "Аскания Энерджи" Денис Родина прогнозирует стабильный рост стоимости в течение 6 месяцев. По его оценке, повышение тарифов для населения до коммерческих займет 1-2 года.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Телеграф".

Со слов эксперта, непосредственное увеличение тарифа будет происходить в несколько этапов, пока тариф не достигнет коммерческого уровня - примерно 3,3 грн за 1 кВт/час.

"Его точная стоимость будет зависеть от того, какой коммерческий тариф будет до середины 2021 года. Словом, каждый этап повышения тарифов продлится от одного квартала до полугода", - сказал Денис Родина.

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