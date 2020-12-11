Эпоха "смолиивщины" в НБУ подходит к концу, - эксперт

Во внутренней структуре Национального банка происходят серьезные перемены, которые свидетельствуют, что "эпоха" правления Якова Смолия отходит в прошлое.

Своим видением ситуации поделился руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в Фейсбук.

"Борьба с "внешним управлением" и рудиментами эпохи "диктатуры инвестбанкиров" в Национальном банке Украины продолжается", - написал он.

Бондаренко отметил, что сразу после назначения на должность руководителя НБУ Кирилл Шевченко сразу подчинил себе большую часть департаментов. Это, по его словам, вызвало острую критику со стороны оппонентов.

Он отмечает, что после "переформатировки" контроля над департаментами, Шевченка обвинили в том, что он передал их "не тем" заместителям.

"Почему-то особенно оппонентам Шевченко не нравится, что управленческими функциями обделили Екатерину Рожкову и наделили Ярослава Матузку", - пишет он.

Бондаренко отмечает, что в октябре Совет НБУ высказал недоверие Рожковой и Дмитрию Сологубу - бывшим заместителям Смолия.

"Сразу же за них начали заступаться - и представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, и Посольство США", - отметил он.

По словам эксперта, эпоха "смолиивщины" с "засильем структур внешнего влияния" отходит в прошлое.

"Тандем Шевченко-Матузка выглядит более независимым и профессиональным. Попытки сохранить в НБУ Рожкову понятны, учитывая интересы глобальных структур, но не понятны с точки зрения национальных интересов", - добавил он.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

16 июля на его пост назначили Кирилла Шевченко.