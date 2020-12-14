Приложение "Дія" глючит из-за желающих получить 8 тысяч помощи

Минцифры предупредило украинцев о перебоях в работе сервиса "Дія". Проблемы в работе случились из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ведомства Алексей Выскуба.

"Где-то с 11:00, после начала активных публикаций в СМИ, мы имеем очень высокую нагрузку и определенную нестабильность в работе услуги", - сказал он.

Выскуба отметил, что подача заявлений о получении помощи будет доступным до 31 декабря и все украинцы, которые имеют право на получение этой помощи смогут воспользоваться сервисом.

В связи с этим, он попросил граждан не пытаться получить помощь именно сегодня. Он отметил, что пиковая нагрузка на сервис сегодня составляла около 1000 заявителей в секунду, в то время, как на момент запуска приложения пиковая нагрузка была в десять раз меньше.

После этого, он попросил украинцев с пониманием отнестись к перебоям в работе "Дії".

Как сообщалось ранее, в Украине стартовал прием заявок на получение материальной помощи. "Телеграф" ранее писал о том, кто ее может получить, а также сообщал, как ее можно получить.