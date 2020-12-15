Доллар заметно подешевел: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке

На утро вторника, 15 декабря в Украине снова обновился курс валют: гривна немного укрепилась, доллар с евро подешевели.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют 14 декабря евро с долларом продолжают показывать тенденцию падения.
Официальный курс валют Нацбанка на 15 декабря:
Стоит отметить, что по курту НБУ украинцы не имеют возможности купить валюту, а могут только отследить тенденции на рынке валют Украины, таким образом цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
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