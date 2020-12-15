Доллар заметно подешевел: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке

На утро вторника, 15 декабря в Украине снова обновился курс валют: гривна немного укрепилась, доллар с евро подешевели.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют 14 декабря евро с долларом продолжают показывать тенденцию падения.

Официальный курс валют Нацбанка на 15 декабря:

100 долларов США - 2786 грн (27.86 за доллар)

долларов США - грн (27.86 за доллар) 100 евро - 3388 грн (33.88 за евро)

евро - грн (33.88 за евро) 100 российских рублей - 38,1 грн (3,81 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3,81 за 10 рублей) 100 польских злотых - 763 грн (7.63 за злотый)

Стоит отметить, что по курту НБУ украинцы не имеют возможности купить валюту, а могут только отследить тенденции на рынке валют Украины, таким образом цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

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