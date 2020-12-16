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Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря

Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф

Утром среды, 16 декабря, в Украине обновился курс иностранных валют: гривна продолжает демонстрировать положительную тенденцию.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Американский доллар продолжает дешеветь. По сравнению с предыдущими сутками его стоимость упала еще на 21 копейку. Также упала стоимость и евро на 22 копейки, до 33,68 грн за долл.

 

Официальный курс валют НБУ на 16 декабря:

  • 100 долларов США - 2775 грн (27,75 за доллар) 2796

  • 100 евро - 3368 грн (33,68 за евро)

  • 100 российских рублей - 37,6 грн (3,76 за 10 рублей)

  • 100 польских злотых - 758 грн (7,58 за злотый)

Стоит отметить, что по курсу НБУ обычные украинцы не могут купить валюту, только отследить тенденции на рынке валют Украины, поэтому цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

На черном рынке курс покупки доллара составляет 27,80 грн за доллар, продажи — 27,90 грн. Курс евро в покупке 33,60 грн за евро, в продаже — 33,73 грн.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как изменится курс доллара в 2021 году - финансовый эксперт озвучил прогноз.

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Все по теме:

Украина, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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