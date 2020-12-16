Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны

В ближайшие 10 лет Украина может потерять 1 триллион долларов из-за неэффективности экономики, крышевание коррупции правоохранительных органов и низкий КРИ управления в госсекторе.

Об этом пишет в своем блоге на OBOZREVATEL президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и бывший глава аэропорта "Борисполь" (2014-2017 годы) Евгений Дыхне.

Такой вывод он сделал на основе результатов аудита экономики Украины, которые правительство представило 6 ноября.

"Экономика неэффективна, а до сих пор ничего не делается для повышения управленческого КРИ, особенно в государственном секторе. Логично предположить, что в следующие 10 лет мы потеряем еще 1 триллион долларов. От себя добавлю, что это оптимистичный сценарий, а согласно пессимистическому - это число окажется гораздо больше, поскольку ведущие экономики мира неустанно развиваются, отвечают на современные вызовы, а государство Украина прочно приковано к своему постсоветского прошлого, не дает ей двигаться вперед ", - считает президент МАУ.

В выше упомянутом аудите указано, что среди почти 400 уголовных производств НАБУ по 2017 более 100 касались коррупции на госпредприятиях.

Он привел пример с аэропортом "Борисполь", которым руководил с конца 2014 по 2017 год. По его мнению, несовершенное украинское законодательство блокирует эффективные управленческие решения.

"Чтобы получить на территории аэропорта" Борисполь "офис для авиакомпании, кассу" Укрзализныци ", аптеку или общепит, нужно пройти процедуру Фонда госимущества. Нормальная практика - получить арендатора за два года, так как Фонд никуда не спешит ... Ускорить проведения конкурса можно , но надо договариваться с Фондом. ни о каком эффективное управление здесь не идет. во-первых, чиновникам Фонда госимущества это не нужно, "им не за это платят", - пишет в блоге Дыхне.

Президент МАУ также прокомментировал дело против него, которую начали антикоррупционные органы в сентябре 2020 года. Она касается якобы коррупционной схемы незаконного распоряжения имуществом "Борисполя", что привело к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Соответствующий кейс по заскорузлых постсоветских правил государственного управления рассматривается в настоящее время антикоррупционных органами в отношении меня лично. Как бывший руководитель государственного предприятия считаю если эффективные решения по несовершенным законам будут наказываться, то профессиональные менеджеры никогда не согласятся ими управлять. А мы как государство тридцатый год подряд будем топтаться на одном месте, думая, что дело - в эфемерной коррупции и "папередниках", - заключил глава авиакомпании.