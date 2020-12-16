Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения знаменитого "Гимна Рождества" (видео)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения (видео)
Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)
Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)

Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны

Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны
14:41 Сегодня Телеграф Фото: obozrevatel

В ближайшие 10 лет Украина может потерять 1 триллион долларов из-за неэффективности экономики, крышевание коррупции правоохранительных органов и низкий КРИ управления в госсекторе.

Об этом пишет в своем блоге на OBOZREVATEL президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и бывший глава аэропорта "Борисполь" (2014-2017 годы) Евгений Дыхне.

Такой вывод он сделал на основе результатов аудита экономики Украины, которые правительство представило 6 ноября.

"Экономика неэффективна, а до сих пор ничего не делается для повышения управленческого КРИ, особенно в государственном секторе. Логично предположить, что в следующие 10 лет мы потеряем еще 1 триллион долларов. От себя добавлю, что это оптимистичный сценарий, а согласно пессимистическому - это число окажется гораздо больше, поскольку ведущие экономики мира неустанно развиваются, отвечают на современные вызовы, а государство Украина прочно приковано к своему постсоветского прошлого, не дает ей двигаться вперед ", - считает президент МАУ.

В выше упомянутом аудите указано, что среди почти 400 уголовных производств НАБУ по 2017 более 100 касались коррупции на госпредприятиях. 

Он привел пример с аэропортом "Борисполь", которым руководил с конца 2014 по 2017 год. По его мнению, несовершенное украинское законодательство блокирует эффективные управленческие решения. 

"Чтобы получить на территории аэропорта" Борисполь "офис для авиакомпании, кассу" Укрзализныци ", аптеку или общепит, нужно пройти процедуру Фонда госимущества. Нормальная практика - получить арендатора за два года, так как Фонд никуда не спешит ... Ускорить проведения конкурса можно , но надо договариваться с Фондом. ни о каком эффективное управление здесь не идет. во-первых, чиновникам Фонда госимущества это не нужно, "им не за это платят", - пишет в блоге Дыхне.

Президент МАУ также прокомментировал дело против него, которую начали антикоррупционные органы в сентябре 2020 года. Она касается якобы коррупционной схемы незаконного распоряжения имуществом "Борисполя", что привело к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Соответствующий кейс по заскорузлых постсоветских правил государственного управления рассматривается в настоящее время антикоррупционных органами в отношении меня лично. Как бывший руководитель государственного предприятия считаю если эффективные решения по несовершенным законам будут наказываться, то профессиональные менеджеры никогда не согласятся ими управлять. А мы как государство тридцатый год подряд будем топтаться на одном месте, думая, что дело - в эфемерной коррупции и "папередниках", - заключил глава авиакомпании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экономика.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 "Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
&quot;Ты должна быть следующей&quot;: Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль &quot;Холостячки&quot; во втором сезоне
"Ты должна быть следующей": Оля Полякова предложила новую кандидатуру на роль "Холостячки" во втором сезоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь