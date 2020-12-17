Доллар сбавил темп падения: курс валют на 17 декабря в Украине

Курс гривны к доллару США сегодня, 17 декабря, установлен на уровне 27,73 грн/долл. По сравнению с курсом, установленным на 16 декабря, доллар замедлил темп падения и подешевел всего на 2 копейки.
Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Пока американский доллар продолжает дешеветь, евро подорожал на 12 копеек.
Официальные курсы валют Нацбанка на 17 декабря:
Стоит отметить, что по курсу НБУ обычные украинцы не могут купить валюту, только отследить тенденции на рынке валют Украины, поэтому цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
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