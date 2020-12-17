Доллар сбавил темп падения: курс валют на 17 декабря в Украине

Курс гривны к доллару США сегодня, 17 декабря, установлен на уровне 27,73 грн/долл. По сравнению с курсом, установленным на 16 декабря, доллар замедлил темп падения и подешевел всего на 2 копейки.

Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Пока американский доллар продолжает дешеветь, евро подорожал на 12 копеек.

Официальные курсы валют Нацбанка на 17 декабря:

Доллар США — 27,73 грн;

Евро — 33,80 грн;

Российский рубль — 3,77 грн за 10 рублей;

Польский злотый — 7,61 грн.

Стоит отметить, что по курсу НБУ обычные украинцы не могут купить валюту, только отследить тенденции на рынке валют Украины, поэтому цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

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