Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря

По состоянию на утро 22 декабря, в Украине снова изменился курс валют: доллар заметно подорожал, а евро укрепило позиции.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют за 21 декабря заметен относительно значительный рост цены на доллар и менее значительный прирост евро.

Официальный курс валют НБУ на 22 декабря:

100 долларов США - 2803 грн (28.03 за доллар),

долларов США - (28.03 за доллар), 100 евро - 3418 грн (34.18 за евро),

евро - (34.18 за евро), 100 российских рублей - 37,2 грн (3.72 за 10 рублей),

российских рублей - (3.72 за 10 рублей), 100 польских злотых - 757 грн (7.57 за злотый).

При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Таким образом эти данные только указывают на тенденции и изменения на рынке валют Украины, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

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