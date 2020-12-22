Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря

По состоянию на утро 22 декабря, в Украине снова изменился курс валют: доллар заметно подорожал, а евро укрепило позиции.
Об этом сообщили в Нацбанке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют за 21 декабря заметен относительно значительный рост цены на доллар и менее значительный прирост евро.
Официальный курс валют НБУ на 22 декабря:
При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Таким образом эти данные только указывают на тенденции и изменения на рынке валют Украины, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
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