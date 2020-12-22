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Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря

Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря
Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

По состоянию на утро 22 декабря, в Украине снова изменился курс валют: доллар заметно подорожал, а евро укрепило позиции.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют за 21 декабря заметен относительно значительный рост цены на доллар и менее значительный прирост евро.

Официальный курс валют НБУ на 22 декабря:

  • 100 долларов США - 2803 грн (28.03 за доллар),
  • 100 евро - 3418 грн (34.18 за евро),
  • 100 российских рублей - 37,2 грн (3.72 за 10 рублей),
  • 100 польских злотых - 757 грн (7.57 за злотый).

 

При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Таким образом эти данные только указывают на тенденции и изменения на рынке валют Украины, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

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Все по теме:

Гривна, Украина, Курс, Курс валют, Долар.

Автор:

Телеграф
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