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Повышение тарифов на коммуналку: сделано важное заявление для получателей субсидий

Повышение тарифов на коммуналку: сделано важное заявление для получателей субсидий
09:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Несмотря на рост тарифов на коммунальные услуги получатели субсидии не почувствуют разительных изменений. В то же время тем, кому будет сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут смогут оформить субсидии.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В ведомстве обещают, что все 3.1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии.

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При этом, те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения .

В то же время, почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.

Стоит напомнить, что 28 декабря, в Министерстве социальной политики расширили программу получения субсидий на коммуналку в Украине.

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Все по теме:

Украина, Выплаты, Коммуналка, Субсидии.

Автор:

Телеграф
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