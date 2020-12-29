Повышение тарифов на коммуналку: сделано важное заявление для получателей субсидий

Несмотря на рост тарифов на коммунальные услуги получатели субсидии не почувствуют разительных изменений. В то же время тем, кому будет сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут смогут оформить субсидии.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В ведомстве обещают, что все 3.1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии.

При этом, те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения .

В то же время, почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.

Стоит напомнить, что 28 декабря, в Министерстве социальной политики расширили программу получения субсидий на коммуналку в Украине.