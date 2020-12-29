Образование не на первом месте: на что украинцы тратят больше всего денег (инфографика)

В последнее время Украинцы стали все больше денег тратить на продукты, и коммунальные платежи.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

"Телеграф" решил собрать данные расходов украинцев в своей инфографике:

Продукты - 42%,

Коммуналка - 11,9%,

Транспорт - 8,8%,

Алкоголь - 7,9%,

Здравоохранение - 5,7%,

Одежда и обувь - 5%,

Предметы домашнего обихода - 3,9%,

Отдых и культура - 3,6%,

Мобильная связь и интернет - 2,9%,

Рестораны и отели - 2,7%,

Образование - 1,3%,

Прочие товары и услуги - 4,3%.

Так, на продукты украинцы потратили 331 473 млн гривен, коммуналка отняла 94 275 млн гривен, а расходы на транспорт составили 69 675 млн гривен.

Подробная инфографика "Телеграфа":

Стоит напомнить, что ранее эксперт дал прогноз по росту тарифов на электроэнергию в Украине после нового года.