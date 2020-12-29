Образование не на первом месте: на что украинцы тратят больше всего денег (инфографика)

В последнее время Украинцы стали все больше денег тратить на продукты, и коммунальные платежи.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
"Телеграф" решил собрать данные расходов украинцев в своей инфографике:
Так, на продукты украинцы потратили 331 473 млн гривен, коммуналка отняла 94 275 млн гривен, а расходы на транспорт составили 69 675 млн гривен.
Подробная инфографика "Телеграфа":
Стоит напомнить, что ранее эксперт дал прогноз по росту тарифов на электроэнергию в Украине после нового года.