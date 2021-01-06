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Биткоин побил исторический рекорд в Украине и упал

Биткоин побил исторический рекорд в Украине и упал
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin побила исторический рекорд, за сутки его цена достигла рекордных миллиона гривен.

Однако он быстро подешевел и торговался уже 994266, 42 грн за монету.

По состоянию на 07:00 по Киеву стоимость Bitcoin составляла 35 200 долларов.

За сутки рост цены криптовалюты составил более 6%.

К стремительному росту криптовалюта перешла в ноябре 2020 года, тогда она торговалась на уровне около 14 тысяч долларов (398,6 тысяч гривен).

Стоит отметить, что на долю биткоинов приходится примерно 65,22% всего глобального рынка криптовалют.

Как сообщалось, предыдущий рекорд в 34,4 тыс. долларов биткоин установил 3 января. Однако уже 5 января криптовалюта снова начала набирать обороты.

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Все по теме:

Bitcoin, Криптовалюта, Курс биткоина.

Автор:

Телеграф
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