Куда обращаться, когда в квартире слишком холодно/жарко?

С началом отопительного сезона ситуация с отоплением у всех неоднозначная. Часто украинцы жалуются, что вынуждены мерзнуть в своих домах, но есть и те, кому жарко. Да, в суровых реалиях нашего ЖКХ, тепловых сетей и качества коммуникаций с оборудованием ТЭЦ, это звучит дико.

Думаете, это хорошо когда дома слишком жарко? По внутриквартирному климату может и так, а вот по деньгам - не очень.

В Киеве бывает жарко

С наступлением январских морозов работники котельных начали откручивать сильнее газ и наваливать давления в стояки. Так нравится не всем. Журналист "Левого Берега" Александр Рудоманов рассказал, что у него в квартире слишком тепло и поинтересовался, куда можно обратиться или что сделать, чтобы прикрутить подачу тепла в батареях. И главное, чтобы это позволило сэкономить деньги, которые абоненты платят за слишком теплый поток.

Индивидуального отопления нет. Провести его сейчас, во время достаточно сильных холодов, не имеет смысла, а для создания объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) нужно время.

Но есть некоторые выходы из подобных ситуаций, о которых написали в комментариях.

Подвал и вентиль

Вообще, чтобы решить вопрос с отоплением, и найти возможность контролировать температуру в многоквартирном доме лучше всего создать ОСМД. В комментариях к посту Александра Рудоманова об этом пишет Олег Попенко из Союза потребителей коммунальных услуг, который еще является советником в КГГА. Кроме того, он добавляет, что ТЭЦ не может изменить давление подачи теплоносителя - это возможно сделать только непосредственно в доме.

А это возможно осуществить так - спуститься в подвал и прикрутить вентиль, если слишком жарко, или открутить, когда становится холодно. Конечно, эта процедура имеет ряд нюансов от поиска и постоянного доступа к ключам от подвала до полного согласования с жильцами дома по поводу общей температуры. Обычно на первом этаже и в угловых квартирах холоднее на несколько градусов и ничего с этим не поделаешь.

ОСМД и терморегулятор

Комментаторы поста посоветовали журналисту поставить Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Это автоматизированное модульное устройство, транспортирующее тепловую энергию от внешних тепловых сетей к системе отопления, горячего водоснабжения и вентиляции жилого здания. Кстати, без создания ОСМД его монтаж невозможен.

ФОТО ИТП

Оно дает совладельцам дома возможность нормально сэкономить. С ИТП можно контролировать объем отопления. Но, кроме юридического аспекта установления и особенностей установки в новую архитектуру, этот прибор имеет высокую цену - 450 тысяч гривен в среднем. Но скидываться всем многоквартирным домом стоит, потому что, в итоге оно помогает сэкономить от 20 до 50%.

Электрическое отопление

Есть альтернативный вариант - провести электрическое отопление. Даже несмотря на то, что тарифы за электричество с 1 января изменились, все равно, можно ни от кого не зависеть. Но и здесь есть куча нюансов. Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов напрямую столкнулся с тем как подсоединить, и что потом делать со всей системой. Во-первых, оформление только документации для тарифа на электроотопление частного дома стоит около 6 тысяч гривен. Во-вторых, теперь придется платить за него без льгот.

Ярослав Жаренов, главред "Телеграфа": Как уже знаете, с 1 января в Украине отменили льготные 3000 кВт со скидкой 50% для тех, у кого электроотопление. По сути - цена за свет взлетает вдвое (у меня было где-то 2,5К, теперь будет 5к). Обещают вернуть до 1000 гривен. Общий баланс все равно не сходится.

И еще вишенка на торте. На улице или в доме может не хватить мощности и щитовая может просто выключиться. Например, если откручивать сильнее отопления, то может просто вырубиться вся улица. Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети", которая обслуживает жителей киевской области, жалуется на рост потребления и рекомендует меньше использовать электричества. При том, что каждый из клиентов потребляет электричество в рамках своего договора, но электросети все-равно не выдерживают. А что делать, если дома дети и работа во время карантина удаленная?

Ярослав Жаренов, главред "Телеграфа": В ноябре (до морозов) неуважаемая Киевоблэнерго неделю (!) не могла поменять автомат на подстанции. Неделя баталий, ночных звонков и походов к автомату. Решили. С морозами сегодня проблема вернулась, при том вырубает снова всю улицу. Горячая линия меня уже узнает по голосу. Компания выдала на улице каждому определенное количество кВт, а общий автомат поставила гораздо меньше нужного и аргументирует это тем, что с морозами мы стали больше брать света (от негодяи!), Вместо того чтобы нормально посчитать и поставить автомат.

Это просто идеально д*бильная история, потому что есть клиент, который платит кэш (за каждый дополнительный кВт при увеличении мощности +1870 грн или что-то около того, чтобы добавить себе 13 кВт, заплатил около $900). Но использовать я их не могу! Идиотизм? Еще какой.

Самое печальное то, что все описанные случаи носят более дискуссионный характер чем решаемый. Выносить такие вопросы на люди безусловно надо, но пока ОТГ и правительство не начнут с ними работать на практически-прикладном уровне, теплее или даже холоднее дома не станет.