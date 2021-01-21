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Доллар укрепился, а евро подешевело: курс валют в Украине 21 января

Доллар укрепился, а евро подешевело: курс валют в Украине 21 января
12:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на 21 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар укрепился а евро подешевел.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию роста.

Официальный курс валют Нацбанка на 21 января:

  • 100 долларов США - 2820 грн (28.20 за доллар)
  • 100 евро - 3414 грн (34.14 за евро)
  • 100 российских рублей - 38,3 грн (3,83 за 10 рублей)
  • 100 польских злотых - 753 грн (7,53 за злотый)

 курс

При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Стоит отметить, что ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко дал прогноз на изменения в курсе гривны после локдауна.

Напомним, что ранее главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования) Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" рассказал, когда Украине ждать экономического роста и дал прогноз по курсу гривны.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Украина, Доллар, Курс валют.
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