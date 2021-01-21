Доллар укрепился, а евро подешевело: курс валют в Украине 21 января

По состоянию на 21 января, в Украине снова обновился курс валют: доллар укрепился а евро подешевел.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию роста.
Официальный курс валют Нацбанка на 21 января:
При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Стоит отметить, что ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко дал прогноз на изменения в курсе гривны после локдауна.
Напомним, что ранее главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования) Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" рассказал, когда Украине ждать экономического роста и дал прогноз по курсу гривны.